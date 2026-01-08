27°
Internacionales

Cuánto cuesta el barril de petróleo en Venezuela

El país caribeño decidió vender unos 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

Jueves, 08 de enero de 2026 17:05
PRODUCCIÓN PETROLERA DE VENEZUELA

El precio del barril de crudo WTI subía hoy 3,90 por ciento a USD 58,17.

Ese comportamiento se produce en momentos en que se especula que Venezuela, ayudado por Estados Unidos, podría empezar a reconstruir su infraestructura petrolero y aumentar la producción.

En principio, a ese precio internacional, Venezuela recibirá unos USD 3.000 millones en productos estadounidenses a cambio del envío del petróleo anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según el reporte anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con poco más de 303.000 millones de barriles Venezuela detenta las mayores reservas mundiales de crudo. 

Le siguen Arabia Saudita (267.200 millones de barriles), Irán (208.600 millones), Canadá (163.000) e Irak (145.019). El top 10 lo completan, como muestra el gráfico adjunto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Rusia, Libia y Estados Unidos.

En este escenario, la producción petrolera venezolana podría reanimarse a partir de la llegada de compañías norteamericanas, y así la economía del país caribeño volver a florecer.

