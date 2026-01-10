24°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Monterrico

Monterrico: trabajan en la normalización del servicio de agua potable

Mientras se normaliza el servicio, se proveerá agua a través de camiones a los barrios afectados.

Sabado, 10 de enero de 2026 10:35

La empresa Agua Potable de Jujuy informó este sábado que su personal técnico continúa con los trabajos para normalizar el sistema de conducción que abastece a la localidad de Monterrico, tras registrarse una falla que interrumpió el suministro regular.

Mientras se realizan las reparaciones, la empresa dispuso el abastecimiento temporal mediante camiones cisterna para las zonas afectadas. Se recomienda a los vecinos tener recipientes disponibles para almacenar agua.

Las áreas alcanzadas por la interrupción son el centro de Monterrico, desde el Barrio San José hasta San Isidro, y toda la zona de influencia de la Ruta Provincial 44.

Desde la empresa aseguraron que los trabajos se realizan "con la mayor celeridad posible" para restablecer el servicio de manera definitiva, y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios.

