Ivan Galarza, del barrio Chijra, fue el ganador del auto 0 km en la promo “Sobre Ruedas”

Supermercados Comodín realizó en Jujuy el gran cierre de su campaña promocional “Sobre Ruedas”, donde Iván Galarza, vecino del barrio Chijra, resultó ganador del auto 0 km sorteado entre los clientes de la cadena.

Durante el mismo evento también se sortearon 10 órdenes de compra, cuyos ganadores fueron: Yamil Jonatan Bautista (Humahuaca), Ignacio Francisco Ibáñez (Ledesma), y Franco Savio, Ivone Cala, Celia Alejandra Arjona, Eduardo Marcelo Rivero, Dante Peralta, Carina Lazo y Osvaldo Zerpa, todos ellos de San Salvador de Jujuy.

El sorteo formó parte de un evento multitudinario que se desarrolló en simultáneo en Jujuy, Salta y Tucumán, donde se sortearon al mismo tiempo los tres autos 0 km correspondientes a la campaña de fin de año del grupo.

En ese marco, Matías Singh, encargado de Marketing del Grupo Comodín Alberdi Sociedad Anónima, destacó la importancia del cierre de campaña. "Estamos viviendo un gran cierre. Fue nuestra campaña de fin de año y la estamos cerrando de la mejor manera, abriendo además un año que promete muchas sorpresas, más sorteos y más premios. Hoy sorteamos simultáneamente los autos 0 km en las tres provincias Jujuy, Salta y Tucumán)”.

Matías Singh remarcó además que el evento incluyó sorteos en vivo, premios instantáneos y espectáculos musicales, "además de las órdenes de compra y los sorteos, tuvimos bandas en vivo y una gran convocatoria de familias que se acercaron a compartir la jornada".

En relación a las proyecciones para el 2026, el responsable de marketing señaló que la empresa continuará con su plan de crecimiento regional aseguró que "durante 2025 logramos un hito muy importante con la apertura de una nueva sucursal en la capital jujeña, en un punto histórico del supermercadismo. Para 2026 esperamos cumplir nuevos hitos con un plan de expansión en otras provincias y seguir creciendo también en Jujuy".

Consultado sobre el comportamiento del mercado, Singh destacó el vínculo cotidiano con los clientes, "trabajamos día a día apostando a nuestro lema: estar cerca de la gente con buenos precios, buenas ofertas y un amplio mix de productos. Eso es lo que siempre nos caracterizó y lo que vamos a seguir fortaleciendo".

Finalmente, resaltó la repercusión positiva de la campaña en las demás provincias, "Para nosotros fue histórico cerrar un evento en simultáneo en las tres provincias, con sorteos transmitidos en vivo y acompañados por los principales medios. Apostamos fuerte porque creemos en nuestros clientes y en devolverles, con acciones concretas, la confianza que nos dan todos los días".

Contó con la actuación de Tunay y actividades para la familia, consolidando una jornada festiva que marcó el cierre de una de las promo más importantes del año.