22°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
Volcán
Plan estratégico de salud
En capital
alto comedero
El tiempo en Jujuy
celulares
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
Volcán
Plan estratégico de salud
En capital
alto comedero
El tiempo en Jujuy
celulares

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Mariano Moreno

Detuvieron a un hombre con armas blancas

Además de incautarle un cuchillo y un punzón casero, se detectó que contaba con prohibición de salida del país y restricciones de acercamiento.

Sabado, 10 de enero de 2026 09:51

Un hombre de 33 años fue demorado en el barrio Mariano Moreno, tras ser sorprendido portando armas blancas de fabricación casera y verificar que incumplía múltiples medidas judiciales anteriores. El operativo fue llevado a cabo por personal del Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana, a través de la unidad móvil Lobo 6.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 18:10, durante recorridos preventivos por la zona de calle Yécora y República Dominicana, los efectivos observaron a dos personas con actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero lograron interceptar a uno de ellos.

Durante la requisa, se le incautó un cuchillo tipo tramontina y un punzón de metal afilado de fabricación artesanal. Al consultar el sistema CIAC, se descubrió que el individuo ya contaba con una prohibición de salida del país y de la provincia, además de diversas medidas restrictivas de acercamiento y reglas de conducta vigentes, derivadas de causas anteriores.

El sujeto fue trasladado a la Seccional 30, donde se iniciaron actuaciones por tenencia de armas blancas en la vía pública –infracción al código contravencional– y por incumplimiento de las medidas judiciales previas. Los elementos punzantes quedaron secuestrados como evidencia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD