22°
26 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

siniestro fatal
Yuto
Turismo en Jujuy
Avda Savio
Caso José Luis “Flaco” Iramain
miércoles
Hong Kong
PERICO
Tilcara
educación
siniestro fatal
Yuto
Turismo en Jujuy
Avda Savio
Caso José Luis “Flaco” Iramain
miércoles
Hong Kong
PERICO
Tilcara
educación

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ministerio de Educación

Más de 140 docentes rindieron el examen para acceder a cargos de vicedirector en escuelas secundarias

La evaluación escrita se realizó este martes en el Colegio Nº 3 “Éxodo Jujeño”. Los resultados se darán a conocer el 1 de diciembre, y el proceso continuará con una instancia oral para definir el orden de mérito.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 09:11

El Ministerio de Educación de la provincia llevó a cabo con éxito este martes 25 de noviembre la instancia escrita del Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de vicedirector en Escuelas Secundarias de Primera y Segunda Categoría. Un total de 142 docentes aspirantes participaron de la evaluación, que se desarrolló en las instalaciones del Colegio Nº 3 “Éxodo Jujeño”.

Al inicio de la jornada, la directora provincial de Evaluación Institucional, Sara Salum, junto a la presidente del jurado evaluador, Rudix Camacho, brindaron algunas recomendaciones a los postulantes y les desearon el mayor de los éxitos.

La actividad contó también con la presencia de la directora de Despacho y Asuntos Jurídicos, Mariela Almirón, demás miembros titulares del jurado y equipos técnicos ministeriales, lo que resaltó la importancia del proceso.

Las autoridades informaron que el próximo paso será la apertura pública de los sobres con los resultados de esta evaluación, acto que está programado para el 1 de diciembre. Posteriormente, el procedimiento continuará con la instancia oral, que será la que defina el orden de mérito final para la cobertura de los cargos titulares.

Este concurso marca un hito para el nivel secundario, ya que establece un canal transparente y basado en el mérito para el acceso a puestos jerárquicos, reafirmando el compromiso del Ministerio de Educación con la profesionalización y fortalecimiento de los equipos directivos en las escuelas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD