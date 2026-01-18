Más de 90 familias evacuadas por deslizamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia

Una madrugada de angustia y desesperación vivieron los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado, en Comodoro Rivadavia cuando un nuevo deslizamiento de tierra del Cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias por el riesgo inmediato de colapso de viviendas y estructuras.

El movimiento del terreno se intensificó durante las primeras horas de este domingo, provocando colapsos parciales en muros, techos y calles, y dejando a numerosos hogares con grietas profundas que comprometían su estabilidad. Vecinos relataron escenas dramáticas, con familias que debieron abandonar sus casas con lo puesto, llevando a sus mascotas y algunos efectos personales antes de que se desatara el peor impacto del deslizamiento.

“El suelo se movía, las paredes se partían… fue como si la tierra nos reclamara”, relató uno de los vecinos afectados, describiendo el ambiente de tensión que se vivió mientras el operativo de emergencia trabajaba para asegurar la zona.

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y fuerzas policiales trabajaron de inmediato para coordinar la evacuación y asistir a los damnificados.

Las autoridades también informaron que, pese a la magnitud del deslizamiento, no se confirmaron víctimas fatales ni personas gravemente heridas, aunque la incertidumbre y el impacto emocional entre los residentes es profundo.

Alertas y daños estructurales

El fenómeno, que había sido advertido por vecinos semanas antes, afectó no solo a viviendas sino también a infraestructura básica, provocando roturas en cañerías de gas y agua y poniendo en evidencia la fragilidad del terreno sobre el que se asientan estas zonas urbanas.

Durante la jornada, también se registraron autoevacuaciones espontáneas en otros sectores, como el barrio Mosconi, donde varias familias decidieron abandonar sus hogares ante la percepción de peligro ante posibles derrumbes y fisuras en las redes de servicios.