Lautaro Martínez presentó su personaje en Zootopia 2

El futbolista Lautaro Martínez promocionó la película infantil, “Zootopia 2”, con una imagen de él como parte del mundo de Disney. Entre risas, el jugador pidió estar en la próxima entrega del film y ser parte oficial de la metrópolis animal.

“Gracias Disney por este regalito!!! Les gusta? Este jueves sale Zootopia 2 y se festeja así. La próxima pido estar en la peli jaja. Los veo en el cine toros🐂🍿 #Zootopia2”, escribió Martínez en su cuenta de Instagram.

El posteo con su imagen convertida en Toro, cómo lo apodan en el ámbito futbolístico, acumula casi 200 mil me gustas en la red social.