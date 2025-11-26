22°
Tendencia

Shakira elige a una participante de La Voz Argentina para que sea su telonera

La destacada artista colombiana se prepara para su gira por Latinoamérica y continúan las sorpresas.

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 11:04

La trayectoria de Nathalie Aponte, una de las figuras más destacadas de la última edición de La Voz Argentina, dio un giro internacional inesperado este martes, cuando se conoció que será la telonera oficial de Shakira en sus próximos conciertos en Paraguay.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la joven cantante paraguaya, que llegó hasta las semifinales del reality como parte del equipo de Luck Ra (Team Luck Ra), fue elegida por la cantante colombiana.

El anuncio representa un enorme paso en la carrera de Aponte, quien tendrá la oportunidad de presentarse ante miles de personas como antesala de uno de los shows más esperados del año en Asunción. La noticia confirma que el reality de Telefe continúa siendo una plataforma de lanzamiento para sus participantes, incluso más allá de las fronteras argentinas.

