Ángela Torres y un mensaje a las mujeres: “Tengamos códigos y cuidémonos”

Ángela Torres terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del programa del que participa a diario cuando, entre risas y confesiones del público, dejó en claro su postura sobre los “códigos entre mujeres”, las relaciones ajenas y el famoso concepto de “Tatiana” (estar con una persona sabiendo que está en una relación con otras) .

Todo comenzó cuando una oyente de Nadie dice Nada contó una anécdota explosiva: “Me gustaba un pibe en un boliche y para encararlo le dije que no me importaba que estaba de novio, que yo le iba a dar la mejor noche de su vida”.

La mesa estalló y Ángela reaccionó de inmediato, escandalizada: “No, no, a la cucha, mala. Eso no se hace, no me gustan las pibas que hacen eso, no me gusta, está mal".

La artista se distanció por completo de ese tipo de actitudes y fue categórica: “Yo nunca lo hice en mi vida. Me molestan las pibas que hacen eso”.

Además, aclaró que su postura no tiene nada que ver con inseguridades propias, sino con principios: “Tenés que estar segura con tu pareja, eso aparte, es un canal aparte”.

De inmediato, Ángela aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente sobre la sororidad y el cuidado entre mujeres.

“Tenemos códigos entre mujeres, chicas. Cuidémonos, banquémonos, apoyémonos. Ya bastante inseguridad tenemos que cargar por el hecho de ser mujeres. Encima no nos vamos a acompañar”.