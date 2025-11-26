Zelenski se muestra dispuesto a avanzar hacia la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el plan de paz negociado por Ucrania y los Estados Unidos en Ginebra podría evolucionar hacia “acuerdos más profundos”, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, enviará un emisario a Moscú la próxima semana.

En su discurso vespertino, Zelenski afirmó que había discutido el plan con el equipo negociador de Ucrania, estableció la Agencia Noticias Argentinas con informaciones de Xinhua.

“Los principios de este documento pueden convertirse en acuerdos más profundos. Y es de nuestro interés común que la seguridad sea real”, afirmó. También expresó su esperanza de continuar la cooperación activa con la parte estadounidense.Los negociadores ucranianos y estadounidenses llegaron a un principio de acuerdo sobre la mayoría de los aspectos del plan de paz propuesto por los Estados Unidos, según declaró ese mismo día Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania.

Sin embargo, añadió que el plan se había modificado significativamente con respecto a los 28 puntos originales. Zelenski espera discutir las cuestiones territoriales directamente con Trump, afirmó Yermak.

Trump afirmó el martes en una publicación en Truth Social que su equipo logró “enormes avances” durante la última semana y que el plan de paz original de 28 puntos “se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes”. “Solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo”, apuntó Trump, y señaló que ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú la próxima semana con la esperanza de cerrar un acuerdo de paz.

“Al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos”, añadió.Trump anunció además que espera encontrarse pronto con Putin y Zelenski, pero solo cuando el acuerdo de paz esté finalizado o en su fase final.

Por otra parte, el presidente estadounidense se retractó de la fecha límite del jueves para que Ucrania aceptara el plan de paz respaldado por Estados Unidos. “Para mí, la fecha límite es cuando se acabe”, aclaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida para pasar el Día de Acción de Gracias. Trump también señaló que Moscú había aceptado algunas concesiones, sin dar más detalles al respecto