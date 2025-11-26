Cuándo y a qué hora se estrena Stranger Things en Argentina

Stranger Things llega a su fin y ya se acerca la esperada fecha de estreno de su quinta temporada. Tras más de tres años desde que Hawkins quedara al borde del colapso en la cuarta entrega, los nuevos capítulos llegarán a Netflix con un lanzamiento escalonado que marcará el cierre definitivo de una de las producciones más exitosas de la plataforma.

A diferencia de temporadas anteriores, esta última tanda se dividirá en tres volúmenes que se estrenarán en momentos estratégicos del calendario estadounidense. Cada uno tendrá horarios simultáneos a nivel mundial, por lo que en Argentina se podrán ver a partir de las 22 horas.

Los episodios de la temporada 5 se lanzarán de la siguiente manera:

Volumen 1 (episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h.

(episodios 1, 2, 3 y 4): 26 de noviembre, a las 22 h. Volumen 2 (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h.

(episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre, el día de Navidad, también a las 22 h. Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre, en fin de año, a las 22 h.

¿Cuántos episodios tendrá Stranger Things 5 y cuánto durarán?

La temporada final constará de ocho episodios, distribuidos en las tres partes mencionadas. Netflix confirmó tanto los títulos como las duraciones, que serán más extensas de lo habitual. Millie Bobby Brown anticipó que “cada capítulo será el equivalente a una película”, lo que augura un cierre épico para la saga.