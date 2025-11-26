Capacitación sobre el uso responsable de pirotecnia lumínica

El Municipio capitalino informó que se realizará una capacitación destinada a inspectores municipales y comerciantes interesados en la venta de pirotecnia lumínica. La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, a las 11 horas, en el Cine Select.

El objetivo es brindar información clara y precisa sobre los requisitos legales y las medidas de seguridad necesarias para la venta de estos productos. La actividad es abierta a todos los comerciantes que deseen habilitarse para la distribución de pirotecnia lumínica.

Durante la capacitación participarán personal de Bomberos, representantes del área de Contravenciones y miembros de la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia.

Gastón Najar, director de Control Comercial, explicó que la formación es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, que establece a San Salvador de Jujuy como ciudad libre de pirotecnia sonora, en virtud de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2020.

Al finalizar la capacitación informarán los requisitos específicos que cada comerciante deberá cumplir para obtener autorización. Y recordaron que la normativa municipal prohíbe la venta ambulante de pirotecnia, por lo que no cualquier persona puede comercializar estos productos en la vía pública.

En ese contexto el Municipio puso a disposición de los vecinos el número de WhatsApp 388 505-6424 que funcionará las 24 horas para recibir denuncias sobre venta ilegal o comercialización de pirotecnia sonora.