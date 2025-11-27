35°
27 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Afa
Sin Luz
educación
Turismo en Jujuy
San Juan
Continúa modernizando sus equipos
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
el clima en Jujuy
Afa
Sin Luz
educación
Turismo en Jujuy
San Juan
Continúa modernizando sus equipos
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
el clima en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
EL CLIMA EN JUJUY

Anticipan un fin de semana caluroso y con tormentas

Las temperaturas superarán los 35°C con posibles tormentas por la tarde, según el SMN.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 20:06

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con altas temperaturas en la  "Tacita de Plata".

Las temperaturas minimas se mantendrán entre los 20°C y los 21°C a lo largo de los próximos días, las lluvias y tormentas estarán presentes especialmente durante la tarde del viernes, sabado y domingo.

Para este viernes 28 de noviembre, se prevé una máxima de 38°C y mínima de 20°C, con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 40% y el 70%.

El sábado continuará con condiciones similares: tormentas aisladas por la tarde con 40-70% de probabilidad. La máxima ascenderá a 36°C y la mínima será de 20°C.

El domingo se presentará con una máxima de 37°C y mínima de 21°C, cielo parcialmente nublado y posibles precipitaciones de 10-40%.

Ante las altas temperaturas que experimentará la comunidad jujeña este finde semana, se recomienda: 

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

  • Ingerir frutas y verduras.

  • Reducir la actividad física.

  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.

  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD