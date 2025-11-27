Anticipan un fin de semana caluroso y con tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con altas temperaturas en la "Tacita de Plata".

Las temperaturas minimas se mantendrán entre los 20°C y los 21°C a lo largo de los próximos días, las lluvias y tormentas estarán presentes especialmente durante la tarde del viernes, sabado y domingo.

Para este viernes 28 de noviembre, se prevé una máxima de 38°C y mínima de 20°C, con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 40% y el 70%.

El sábado continuará con condiciones similares: tormentas aisladas por la tarde con 40-70% de probabilidad. La máxima ascenderá a 36°C y la mínima será de 20°C.

El domingo se presentará con una máxima de 37°C y mínima de 21°C, cielo parcialmente nublado y posibles precipitaciones de 10-40%.

Ante las altas temperaturas que experimentará la comunidad jujeña este finde semana, se recomienda:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: