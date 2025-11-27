El tradicional Enero Tilcareño se inaugurará el 10 de ese mes

La edición 68 del Enero Tilcareño será inaugurada el 10 de enero mediante un acto protocolar y cultural en la plaza central de Tilcara "Coronel Manuel Alvarez Prado", dando inicio a las tradicionales festividades populares de la temporada estival.

La celebración donde se mezclan vecinos y turistas para destacar a los hacedores culturales, es una de las más históricas en el NOA y convocante en la región quebradeña por las múltiples actividades que se desarrollan a lo largo del mes.

El municipio administrado por Sonia Pérez ya está abocado en la organización del programa que se desarrollará diariamente proponiendo muestras pictóricas, talleres artesanales, espectáculos folclóricos, conversatorios, juegos recreativos y deportivos, propuestas turísticas, ferias gastronómicas, degustación de vinos de altura, entre otras.

Después de la celebración de las fiestas de fin de año y la chayada de los mojones por parte de las comparsas y agrupaciones del pueblo, inicia El mejor comienzo del año, donde el sector turístico también interviene ofreciendo la mejor atención a los visitantes.

Los bailes populares, las peñas folclóricas, las numerosas acciones culturales, la permanente llegada de visitantes son imágenes que se repiten anualmente porque la villa turística en enero es el centro de mayor atracción a principio de año.

Con el los jujeños y los quebradeños comienzan a prepararse para recibir el carnaval iniciando la previa con la celebración del Jueves de Padrinos (el 22), luego llegará el Jueves de Ahijados (29) y posteriormente el Jueves de Compadres y de Comadres hasta el Desentierro del carnaval el 14 de febrero.

Una semana después de la apertura del Enero Tilcareño, el 17, la municipalidad confirmó la realización de un festival folclórico donde serán protagonistas dos figuras preponderantes del folclore nacional boliviano: Dalmiro Cuellar y Erick Claros.

En los próximos días se dará a conocer el programa oficial de la edición 68 para ir programando las vacaciones de verano en Tilcara.