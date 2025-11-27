Black Friday 2025: descuentos en hotelería y turismo

El fin de semana largo era uno de los momentos esperados por los jujeños que lo disfrutaron a pleno, pero hoy se producirá otro evento muy ansiado, se trata del Black Friday 2025.

Para esta jornada de compras online, quienes están programando sus vacaciones de verano ya prepararon sus listas de productos y servicios para adquirirlos en esta edición, cerrando noviembre.

Será una excelente oportunidad para empezar a planificar las dos últimas fechas más importantes del calendario anual como son las fiestas por Navidad y Año Nuevo.

Las compras de diferentes artículos vía digital es un clásico instalado en el país que sigue creciendo y el Black Friday es uno de esos eventos donde el público consumidor aprovecha buscando ofertas y variedad de calidad y productos.

El Black Friday 2025 en Argentina será hoy, pero la muy buena novedad es que se mantendrá la posibilidad de compra On Line hasta el próximo lunes que inicia diciembre.

Muchos son los sectores que ofrecerán sus productos y servicios en el evento de venta online este año en Argentina, colaborando con el bolsillo de los consumidores en la compra de, por ejemplo: Tecnología, turismo, moda, electrodomésticos, comestibles y bebidas, ropa y calzado.

Hay que tener muy en cuenta que la fecha oficial del evento donde se ofrecerán cuotas y precios reducidos, es hoy.

El Black Friday 2025 ya se instaló como una fecha clave para quienes buscan viajar más barato, y este año el sector turístico en Argentina vuelve a ser protagonista con promociones fuertes en vuelos, hoteles y paquetes.

Desde aerolíneas hasta agencias y cadenas hoteleras, todas las marcas relevantes del rubro prepararon ofertas especiales que estarán disponibles hoy, alineadas con la demanda creciente de los viajeros argentinos que planean escapadas o vacaciones con anticipación.

Latam Airlines en su página de ofertas en Argentina menciona explícitamente que ofrecerá "ofertas especiales para Black Friday". La oferta destacada es: "Hasta 3 cuotas para volar a Milán con carry-on a partir de US$ 1.060 desde BsAs".

JetSmart, su web menciona que habrá "9 cuotas sin interés para vuelos nacionales"; la agencia Almundo Viajes publicó una página con promociones de viajes mencionado Volá con JetSmart íHasta US$ 80 de regalo! Aplica: F-JABLACK. Black Week. Vuelo. Buenos Aires / Río de Janeiro. Ida y vuelta".

NH Hotels ofrece hasta 45% de descuento en hoteles y acepta reservas del 20 de este mes y el 3 de diciembre para estancias hasta agosto de 2026. En Argentina se la menciona en la lista de marcas para el evento de descuentos.