Vence el plazo para la rendición de tarjetas de la Cena Blanca 2025

El Ente Autárquico Permanente (EAP) informó a los directivos y docentes asesores de todas las instituciones educativas que el plazo para la rendición de las tarjetas de la Cena Blanca 2025 es hasta este viernes 28 de noviembre, en el horario de 9 a 18.30, en las oficinas del organismo ubicadas en Belgrano 1485.

Desde el EAP remarcaron que, al momento de realizar el trámite, es obligatorio presentar el sello institucional, requisito indispensable para completar la rendición correspondiente.

La Cena Blanca es uno de los eventos estudiantiles más importantes de la provincia y cada año requiere la articulación entre colegios, docentes asesores y el Ente Autárquico para garantizar la correcta organización administrativa y logística.