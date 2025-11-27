33°
27 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

educación
Turismo en Jujuy
San Juan
Continúa modernizando sus equipos
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
el clima en Jujuy
Suprema Corte de Justicia
Cena Blanca 2025
educación
Turismo en Jujuy
San Juan
Continúa modernizando sus equipos
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
el clima en Jujuy
Suprema Corte de Justicia
Cena Blanca 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
CENA BLANCA 2025

Vence el plazo para la rendición de tarjetas de la Cena Blanca 2025

El plazo es hasta mañana de 9 a 18:30 horas en Belgrano 1485, según informaron desde el ENTE

Jueves, 27 de noviembre de 2025 21:07

El Ente Autárquico Permanente (EAP) informó a los directivos y docentes asesores de todas las instituciones educativas que el plazo para la rendición de las tarjetas de la Cena Blanca 2025 es hasta este viernes 28 de noviembre, en el horario de 9 a 18.30, en las oficinas del organismo ubicadas en Belgrano 1485.

Desde el EAP remarcaron que, al momento de realizar el trámite, es obligatorio presentar el sello institucional, requisito indispensable para completar la rendición correspondiente.

La Cena Blanca es uno de los eventos estudiantiles más importantes de la provincia y cada año requiere la articulación entre colegios, docentes asesores y el Ente Autárquico para garantizar la correcta organización administrativa y logística.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD