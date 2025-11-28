Tomi necesita urgente de la ayuda de todos

Cuando tenía 8 meses la vida de Tomás Costilla cambio para siempre. Un vecino en estado de ebriedad provoco un siniestro en el que un poste de madera cayó sobre la cabeza del niño dejándolo en grave estado y con serios problemas de salud.

Hoy Tomi, necesita viajar al hospital Garrahan para ser sometido a una cirugía en el cuello.

Sus papas Carolina y José solicitan de la ayuda de todos para poder cubrir los gastos de estudios previos y es por eso que están realizando una colecta y así poder cubrir los gastos de traslado y alojamiento.

Esta cirugía es crucial ya que permitiría que Tomi pueda mejorar su calidad de vida.

Quienes puedan aportar dinero puede hacer al alias: carotomas22 o al CVU 0000003100070955788317 a nombre de Carolina del Carmen Palacios.

Los hechos

Todo ocurrió la tarde del 30 de octubre de 2022 en un tramo del pasaje Río Yacoraite del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. En esas circunstancias, un hombre identificado como Cristian Norberto Aiza, conducía un vehículo utilitario marca Peugeot Partner, ploteado hasta la luneta con la firma comercial de una empresa de servicios logísticos y en estado de ebriedad. En el momento que ingresó al pasaje donde había al menos diez niños jugando, hizo marcha atrás y derribó un poste de madera, provocando que cayera hacia la puerta de una vivienda, donde estaba el bebé de ocho meses, en los brazos de su hermano de 16.

El pesado poste cayó sobre la cabeza de la criatura de ocho meses, mientras que un grupo de vecinos intentó linchar a Aiza, quien solo se mostraba preocupado por el estado en que se encontraba su vehículo utilitario.

Como consecuencia del violento impacto, Tomás sufrió un paro respiratorio, a raíz de politraumatismo craneal grave, además de una hemorragia subdural, quedando un mes en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la capital jujeña, otro periodo en terapia intermedia y varios meses más en sala verde. Dentro de su estadía de terapia, el bebé se contagió de un adenovirus, que se aloja en la garganta y lamentablemente no hay en el mundo medicación para ese tipo de virus. A raíz de esto, el bebé también quedó con una secuela en los pulmones.