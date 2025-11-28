Detienen a una mujer con orden de captura por robo

En un operativo desarrollado durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre, personal policial detuvo a una mujer con una orden de captura activa en el barrio Carolina. La intervención fue llevada a cabo por el Grupo Dinámico de Prevención del Delito “Zorros”, dependiente de la Unidad Regional 8.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle 9 de Julio. Los efectivos detectaron a una pareja que se comportaba de manera sospechosa, observando vehículos estacionados. Al proceder a su identificación y consultar sus datos en el sistema del Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se descubrió que la mujer, de aproximadamente 30 años, poseía un pedido de comparendo activo.

La causa judicial por la que era requerida corresponde al delito de robo en poblado y en banda. Tras la verificación positiva, fue detenida de inmediato.

Finalmente, la mujer fue trasladada y alojada en la Seccional 23, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.