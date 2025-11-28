Tres hombres fueron detenidos

Tres hombres, dos de ellos de nacionalidad peruana, fueron detenidos por los efectivos policiales de la Unidad Regional 1, luego de ser sorprendidos violentando vehículos estacionados en el microcentro de la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer alrededor de las 7.50, en un tramo de calle San Martín, entre Lamadrid y Senador Pérez.

En esas circunstancias, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, divisaron a los individuos cometiendo un hurto en flagrancia y procedieron a la aprehensión de uno de ellos con el elemento sustraído.

Con el apoyo inmediato de más personal del Grupo Dinámico, los otros dos sujetos que intentaban darse a la fuga, fueron rápidamente interceptados y detenidos en la zona.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la identificación de los protagonistas, dando cuenta que dos de ellos son de nacionalidad peruana y ante la sospecha de ingreso a nuestro país de forma irregular, dieron inmediata intervención al consulado.

Los tres sujetos fueron trasladados y quedaron alojados en la Seccional 1° por disposición del representante fiscal.

Por otra parte, se supo que uno de los hombres detenidos registra un pedido de detención en otra provincia, y otro de nacionalidad peruana registra un procesamiento con prisión preventiva previo.