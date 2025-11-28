Fue a verificar su automóvil y terminó en la Fiscalía

Un hombre domiciliado en la localidad de Purmamarca terminó en una oficina fiscal de la capital jujeña, luego de intentar realizar la verificación de su vehículo. Los efectivos policiales consultaron los antecedentes del sospechoso y contaba con un pedido de comparendo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El curioso hecho sucedió días pasados por la mañana, cuando un automovilista se acercó con su rodado a la Planta Central de Verificación del Automotor para solicitar la inspección física del automóvil.

En esas circunstancias, alrededor de las 9 el sospechoso llegó al predio ubicado en el barrio San Martín de la capital provincial.

Allí, los efectivos le tomaron los datos personales al hombre con los cuales consultaron en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), para conocer si contaba con antecedentes.

De eta manera, los agentes pudieron constatar que el automovilista de 40 años registraba pedido de comparendo emanado por la Oficina de Gestión del MPA. A raíz de esta situación, desde la planta se consultó con ayudante fiscal, quien ordenó que al sujeto se lo traslade hacia la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, ubicada en la avenida Urquiza de la capital provincial.

Finalmente, los efectivos cumplieron con la orden, luego de comunicarle la novedad al hombre, por lo que la hicieron efectiva de inmediato para presentarlo ante el auxiliar que se encontraba en el MPA y así quedar a disposición de la Justicia provincial.