TEMAS

Noche de los Museos
Aguas Blancas
copa jujuy
Gendarmería Nacional
LIGA PROFESIONAL
Corte Suprema de Jujuy
veteranos
DEPORTE MUNICIPAL EN PALPALÁ
emprendedurismo
Barrio Malvinas
Barrio Malvinas

Asaltaron a un hombre con un arma de fuego

Los delincuentes se llevaron la moto y las pertenencias de su víctima. Son buscados por los efectivos.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 01:09
MEJÍAS Y PABLO ARROYO | INMEDIACIONES DONDE SE REGISTRÓ EL VIOLENTO HECHO.

Dos hombres son intensamente buscados por los efectivos de la Brigada de Investigaciones, luego de asaltar a punta de pistola a un joven y apoderarse de su motocicleta.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del miércoles pasado en la intersección de Mejías y Pablo Arroyo del barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un joven circulaba a bordo de una motocicleta marca Corven Energy de 125 cc de cilindradas, de color azul y negro y fue interceptado por dos violentos sujetos que ocupaban una motocicleta marca Yamaha FZ de 150 cc de cilindradas.

Los delincuentes interceptaron a su víctima y el acompañante extrajo entre sus prendas de vestir un arma de fuego que apuntó a la cabeza del joven, exigiendo que descendiera del rodado y que entregara todas sus pertenencias.

El joven no dudó en apartarse de la escena sin oponer resistencia, mientras los delincuentes huyeron con su rodado y sus pertenencias.

Los efectivos de la Seccional 32º tomaron conocimiento del hecho y de inmediato realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, para tratar de dar con los protagonistas, pero hasta el momento con resultados negativos.

 

Últimas noticias

