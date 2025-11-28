27°
Deportes

Sportivo Humahuaca es el campeón

El Club Sportivo Humahuaca se coronó campeón del Torneo Clausura, denominado "Facundo Roque Tarcaya", quien también fue homenajeado durante el acto de entrega de premios.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 00:00

El club Sportivo, categoría estandar más de 35 años, logró alcanzar el mencionado campeonato de forma invicta, coronándose faltando dos fechas para la finalización y culminando con una diferencia de 9 puntos sobre el subcampeón, Sanidad Santa Barbara y 12 puntos del tercero que fue Real Caspalá.

De esta manera, obtuvo la clasificación para la Supercopa Quebrada y Puna que iniciaría en el próximo mes de diciembre.

Los "azules" mostraron desde el inicio del campeonato buen juego y un equipo equilibrado en los sectores del campo de juego, y que solo obtuvieron un empate.

También consiguió que el goleador del torneo sea su numero 9, Leonardo Figueroa, y el arquero Héctor Avalos estuvo a un gol de recibir la vaya menos vencida.

Fue un año con varias particularidades, ya que también ganó a Ciclón del Norte siendo este el superclásico humahuaqueño y lo mandó al descenso en esta categoría.

En tanto, en la categoría B, terminó como campeón el club Hipólito Irigoyen y como subcampeón el Club Atlético Sur quienes obtuvieron el ascenso directo a la divisional A.

En tercer lugar salió el club Belgrano y en cuarto puesto el Club Alma Fuerte, estos dos últimos tendrán la posibilidad de ascender jugando un partido repechaje contra Club San Martin y Club Independencia, quienes quedaron en el puesto 11 y 12 respectivamente.

Estos apasionantes partidos se estarán disputando este fin de semana, donde no habrá lugar a especulaciones, ya que el premio mayor es subir o mantener en la categoría superior del fútbol de veteranos de la ciudad de Humahuaca.

