Sportivo Humahuaca es el campeón

El club Sportivo, categoría estandar más de 35 años, logró alcanzar el mencionado campeonato de forma invicta, coronándose faltando dos fechas para la finalización y culminando con una diferencia de 9 puntos sobre el subcampeón, Sanidad Santa Barbara y 12 puntos del tercero que fue Real Caspalá.

De esta manera, obtuvo la clasificación para la Supercopa Quebrada y Puna que iniciaría en el próximo mes de diciembre.

Los "azules" mostraron desde el inicio del campeonato buen juego y un equipo equilibrado en los sectores del campo de juego, y que solo obtuvieron un empate.

También consiguió que el goleador del torneo sea su numero 9, Leonardo Figueroa, y el arquero Héctor Avalos estuvo a un gol de recibir la vaya menos vencida.

Fue un año con varias particularidades, ya que también ganó a Ciclón del Norte siendo este el superclásico humahuaqueño y lo mandó al descenso en esta categoría.

En tanto, en la categoría B, terminó como campeón el club Hipólito Irigoyen y como subcampeón el Club Atlético Sur quienes obtuvieron el ascenso directo a la divisional A.

En tercer lugar salió el club Belgrano y en cuarto puesto el Club Alma Fuerte, estos dos últimos tendrán la posibilidad de ascender jugando un partido repechaje contra Club San Martin y Club Independencia, quienes quedaron en el puesto 11 y 12 respectivamente.

Estos apasionantes partidos se estarán disputando este fin de semana, donde no habrá lugar a especulaciones, ya que el premio mayor es subir o mantener en la categoría superior del fútbol de veteranos de la ciudad de Humahuaca.