Convocan a sumarse a clases de zumba

La Municipalidad de Palpalá a través de la dirección de Deportes, ofrece clases gratuitas de zumba para todas las edades en el estadio Olímpico Municipal.

Las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 11, y los martes y jueves de 16 a 18.

Para participar, solo se necesita ropa cómoda, agua para hidratarse y una toalla.

El estadio cuenta con baños y vestuarios para mayor comodidad de los asistentes. La propuesta es más que interesante, convocando a todos los interesados a sumarse.

También la comuna siderúrgica, a cargo de Rubén Eduardo Rivarola, invitó a los adultos mayores de la ciudad a participar en clases gratuitas de gimnasia y folclore.

Estas actividades se llevarán a cabo en el polideportivo del barrio Alto Palpalá, según el siguiente cronograma.

Gimnasia: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9.

Newcom: Martes y jueves de 8 a 10.

Folclore para principiantes: martes y jueves de 9.30 a 10.30.

Los interesados deberán presentar fotocopia de DNI y apto médico en la Coordinación de Adultos Mayores, ubicada en el Centro Cívico, de lunes a viernes de 8 a 13. Los horarios se organizaron para evitar las altas temperaturas reinantes.