Había droga en telas de valijas

Sobre el puesto fijo de control "7 de Abril", ubicado sobre la ruta nacional N° 34, los funcionarios del Escuadrón 55 "Tucumán" detuvieron la marcha de un colectivo de "tour de compras", que circulaba desde la ciudad salteña de Orán hacia Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires.

Luego de verificar la documentación de los pasajeros a bordo, los gendarmes procedieron a escanear los equipajes que eran llevados en la bodega, y observaron imágenes sólidas al pasar por tres valijas.

Inmediatamente, los uniformados identificaron a los propietarios, tratándose de dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana, y realizaron una inspección más minuciosa.

En presencia de testigos, los efectivos cortaron las telas de las valijas y notaron la existencia de tres láminas adheridas en un doble fondo, las cuales contenían una sustancia amarillenta compacta.

Las pruebas de campo Narcotest, llevadas a cabo por el personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses "Tucumán", confirmaron el traslado ilegal de 6 kilos 461 gramos de cocaína.