Intentaron robar una bicicleta y terminaron aprehendidos

Efectivos policiales dependientes de la UR1 de la capital jujeña, frustraron un intento de robo de bicicleta y por el hecho dos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia.

Según las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el hecho se regsitró días atrás en un tramo de la calle Urdininea del barrio Gorriti de la capital jujeña.

En esas circunstancias, el personal de la fuerza se dirigió al lugar y confirmó los daños en el elemento de seguridad de la bicicleta. Poco después, los efectivos observaron que los dos sospechosos regresaron al sitio del hecho, donde fueron interceptados.

Al darles la voz de alto, los sujetos intentaron huir, pero fueron aprehendidos a pocos metros por el personal de la unidad.

Tras su detención, se les secuestró una pinza alicate y una hoja de cuchillo, elementos presuntamente utilizados para cometer el delito.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la identificación de los protagonistas y dio intervención al Juzgado de Control de turno, para la inmediata detención.

Los dos sujetos, de 37 y 45 años, fueron trasladados a la Seccional 2º del barrio Gorriti, donde quedaron investigados por el delito de intento de robo.

La víctima, un ciudadano de 50 años, recuperó su bicicleta y quedó a cargo de la dependencia para formalizar la denuncia.