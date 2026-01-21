Efectivos policiales evitaron robo en el interior de un auto

Efectivos policiales lograron evitar que un sujeto de 57 años robe pertenencias del interior de un automóvil que estaba estacionado en la calle Uriondo del barrio capitalino de Gorriti. Tras esto, el sospechoso fue trasladado a la Seccional 2°.

El hecho sucedió días pasados alrededor de las 10.15, cuando el personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 realizaba recorridos preventivos por las calles del mencionado sector barrial de la capital.

Fue entonces que los uniformados observaron a un sujeto que aprovechaba que un auto Fiat Idea tenía una ventanilla baja para sustraer elementos que había en su interior.

Esta detección en flagrancia permitió el rápido accionar policial para interceptar al sujeto y así evitar el robo. Tras la detención, los agentes procedieron a identificarlo y a consultar en la base de datos. Así se supo que el aprehendido tenía un frondoso prontuario y un pedido de detención activo por rebeldía en causas anteriores de hurto.

Luego el sospechoso fue trasladado a la Seccional 2° del barrio Gorriti para quedar alojado a disposición de la Justicia, mientras se invitó al dueño del auto a realizar la denuncia en la dependencia. Acción que horas después hizo efectiva, para evitar que el implicado continúe con su actividad delictiva en la zona.