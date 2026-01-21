Hallaron más de 60 kilos de cocaína

Efectivos de la Gendarmería Nacional incautaron un total de 63 kilos de cocaína en varios procedimientos desarrollados en la provincia de San Juan. Por los operativos fue detenido un hombre de 27 años.

La actuación de la fuerza federal inició el pasado sábado, en el estacionamiento de una feria ubicada en el departamento de Rawson, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional fueron anoticiados respecto a la presencia de paquetes sospechosos.

Por esa razón los agentes procedieron a inspeccionar un camión estacionado, con carga de banana a granel. Allí descubrieron 16 "ladrillos" de la sustancia estupefaciente distribuidos en diferentes sectores del vehículo de transporte.

Este hecho desencadenó, todo ello con previa autorización del Juzgado de Garantías Federal y la Unidad Fiscal Federal de San Juan, en allanamientos donde se encontraron otros 33 paquetes con la misma droga. Además, en el lugar los gendarmes constataron que una persona llevaba dentro de una mochila otros 12 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.

Tras el decomiso de un total de 29 kilos 53 gramos de cocaína, en coordinación con el Juzgado de Garantías Federal y la Unidad Fiscalía Federal de San Juan, a cargo de Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.

Así fue cómo el personal de la Fuerza dio cumplimiento a las órdenes de allanamientos, hallando en uno de los domicilios otros 33 paquetes rectangulares con 34 kilos 68 gramos de clorhidrato de cocaína.

El Magistrado y la Unidad interviniente dispusieron el decomiso de un total de 63 kilos 121 gramos del estupefaciente y demás elementos de interés para la causa, como así también la detención de un ciudadano de 27 años de edad, en infracción a la Ley 23.737, de tenencia de estupefacientes para su comercialización.