Con alivio fiscal se pretende fortalecer el desarrollo local

Luego que el gobernador Carlos Sadir anunciara un paquete de alivio fiscal para la producción, que promueve la creación de fuentes laborales y que reduce la presión impositiva en los contribuyentes, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, destacó que las medidas consolidan una decisión política del Gobierno de Jujuy para fortalecer el desarrollo local.

"Para la industria manufacturera se estableció una exención del 100% en Ingresos Brutos y una reducción del 50% en el Impuesto Inmobiliario para los inmuebles que estas empresas tengan afectados a las explotaciones radicadas en la provincia", destacó Cardozo sobre una de las principales disposiciones.

Como complemento, el titular de Hacienda remarcó que las compañías productivas que se radican en Jujuy tienen garantizada durante 5 años la estabilidad jurídica fiscal. Es decir, que el beneficio regirá a pesar de que se establezcan nuevas normativas.

A las disposiciones para el sector industrial manufacturero se suman medidas destinadas a rubros estratégicos de la producción local, como la exención del 50% en Ingresos Brutos para el transporte, los servicios de apoyo agrícolas y la construcción y refacción de viviendas.

Como política de Estado, el alivio fiscal para el sector productivo persigue el objetivo de promover el desarrollo de la industria local, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado y potenciar el crecimiento de la economía jujeña, se remarcó.

Asimismo, el ministro de Hacienda recalcó que el paquete fiscal incluye medidas que benefician al conjunto de los contribuyentes jujeños, como la exención del 100% en el Impuesto de Sellos para contratos de alquiler de viviendas familiares.

Además, recordó que se estableció un esquema con importantes descuentos de hasta un 30% para el Impuesto Inmobiliario, beneficiando a los contribuyentes cumplidores y potenciando la utilización de medios digitales para cancelar los compromisos tributarios.

Con esas disposiciones, el Gobierno de Jujuy reduce la presión fiscal sobre la población y reconoce a los aportantes responsables, resaltó el jefe de la cartera de Hacienda.