Denunció que le sustrajeron la moto

Una vecina del barrio capitalino de Mariano Moreno denunció en la Seccional 30° que le robaron la moto que estaba estacionada en el sector exterior de su domicilio.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando la propietaria de una Motomel de 110 cc. de cilindrada llegó a su casa en la calle Colón, del mencionado sector barrial de la capital.

En esas circunstancias, alrededor de las 15.30 la denunciante dejó el vehículo estacionado en la vereda, cerca de una esquina.

Sin embargo, eran las 17 y la damnificada salió de la casa para utilizar el vehículo con el objetivo de ir hasta su trabajo y ya no estaba en el lugar.

Finalmente, la mujer se acercó a la dependencia policial y realizó la denuncia por robo, aportando las características del motovehículo sustraído.