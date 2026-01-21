21°
BUENOS AIRES

Policía federal alcoholizado bajó de su auto y disparó

El agente, detenido, hirió a un hombre, quien debió ser hospitalizado. Su vida no corre peligro.

Miércoles, 21 de enero de 2026 00:00
ARMA | LA REGLAMENTARIA CALIBRE 9 MILÍMETROS QUE DISPARÓ AL MENOS 14 VECES.

Un cabo de la Policía Federal que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias, fue detenido ayer a la madrugada en el barrio porteño de Villa Crespo, después de descender de su vehículo y realizar disparos con su arma de fuego reglamentaria.

El hecho dejó como saldo a un transeúnte herido en una pierna, quien fue trasladado al hospital "Durand" y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cerca de las 5.50 en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas. Personal de la fuerza acudió al lugar tras recibir un alerta por disparos y redujo al agresor.

Al llegar los oficiales, hallaron un hombre armado, que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma. No obstante, fue reducido a los pocos metros y quedó detenido por el personal policial.

El sospechoso, cabo de la Policía Federal Argentina, habría bajado del auto y disparado su arma, ya que había 14 vainas servidas en la vía pública, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

Un testigo narró a los medios de comunicación que el policía "no podía estacionar bien" su auto y sumó: "Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí". A su vez, confirmó que la víctima es compañero suyo y declaró: "Él estaba llegando, se ve que (el policía) lo vio llegar y le disparó".

"Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba", contó otro testigo a un canal de televisión. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial, que se había quedado sin balas y relató: "Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza".

El agente detenido

Luego habló Walter, la víctima del tiroteo y aseguró: "No conocía al cabo, estaba escondido, salió de la nada y salió a los tiros limpios". Luego, reconfirmó las palabras de sus compañeros y contó: "Estaba llegando al trabajo y él ya le había tirado a mis compañeros, a la encargada que abrió la puerta, después cerró, llegué atrás de ellos y un tiro me dio en el pie".

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la detención del cabo, el secuestro del vehículo, el arma (una pistola Pietro Beretta 9 milímetros), las 14 vainas servidas y la realización de un dermotest al imputado. La zona permaneció durante algunas horas acordonada para la realización de las pericias correspondientes, mientras la Comisaría Vecinal 15 B interviene en la investigación del hecho.

 

