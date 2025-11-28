21°
Perico

Una mujer y dos niños heridos tras un siniestro

Circulaban a bordo de una motocicleta y fueron embestidos.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 01:13
INMEDIACIONES | AVENIDA SAN MARTÍN, DONDE SE REGISTRÓ EL SINIESTRO.

Una mujer y sus dos hijos sufrieron heridas de consideración, luego de haber sido embestidos por el conductor de una camioneta, cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

El hecho se registró la noche del miércoles pasado en un tramo de la avenida San Martín del centro de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, una mujer de 32 años circulaba a bordo de una moto marca Corven Energy de 110 cc de cilindradas, junto a sus dos hijos, de 2 y 12 años y fueron embestidos por el conductor de una camioneta marca Toyota Hilux.

A raíz del violento impacto, tanto la mujer como los niños salieron despedidos y sufrieron heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser asistidos por el personal del Same y trasladados a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico.

 

