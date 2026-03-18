Exitoso operativo de castración masiva y vacunación gratuita en el barrio Constitución

El programa municipal "Conciencia Animal" llevó adelante una nueva jornada de castración masiva en el barrio Constitución, logrando una amplia convocatoria de vecinos que se acercaron para acceder a este servicio sanitario gratuito. La iniciativa, que busca promover la tenencia responsable y el control poblacional de mascotas, se desarrolló en las instalaciones del centro vecinal con el respaldo del Departamento de Zoonosis y la gestión del intendente Rubén Rivarola.

Margarita Gaspar, presidenta del Centro Vecinal del barrio Constitución, calificó como exitoso el despliegue realizado y destacó el trabajo articulado entre el programa Conciencia Animal, el Departamento de Zoonosis y la comisión barrial. Durante el operativo, además de las intervenciones quirúrgicas, se brindó el servicio de vacunación antirrábica sin costo, consolidando una estrategia de salud pública integral que abarca tanto la prevención de enfermedades como el control de la procreación de caninos y felinos.

La referente barrial subrayó que este tipo de políticas públicas no se limitan a un sector específico, sino que están abiertas a toda la comunidad de Palpalá. Asimismo, instó a los ciudadanos a informarse a través de los canales oficiales y las páginas de los centros vecinales para conocer los cronogramas de turnos y las futuras fechas que se programarán en sectores como Las Tipas o Sarmiento, con el fin de descentralizar la atención y llegar a más hogares.

El eje central de la jornada fue el llamado a la concientización sobre la tenencia responsable. Las autoridades y organizadores recalcaron que la participación activa de los vecinos es fundamental para evitar el abandono de animales en la vía pública o en zonas críticas de la ciudad. Al respecto, Gaspar enfatizó la importancia de asumir el compromiso individual en el cuidado de las mascotas como una herramienta clave para mejorar la convivencia urbana y la sanidad ambiental en todo el municipio.