Preparan importante operativo de prevención y lucha contra el dengue

La Municipalidad de San Pedro, en un trabajo conjunto con el Hospital Paterson, pondrá en marcha el próximo viernes 20 de marzo un dispositivo integral de prevención en el marco de la campaña contra el dengue 2026. La iniciativa surge como respuesta preventiva ante la detección de casos de chikungunya en diversas localidades de la provincia, con el objetivo de ejecutar un abordaje sanitario cuadra por cuadra en todo el ejido urbano.

El operativo contará con la participación de sesenta agentes, integrados por personal de Defensa Civil y trabajadores de Atención Primaria de la Salud. Según el esquema de trabajo estipulado, las tareas se desarrollarán habitualmente los días martes y viernes. No obstante, debido al calendario de feriados nacionales, durante las primeras dos semanas las actividades se concentrarán los viernes en horario corrido. Se estima que las tareas de control y vigilancia epidemiológica se extenderán por un lapso mínimo de dos meses, mientras la comuna refuerza de forma paralela las labores de desmalezamiento en los espacios públicos.

Para la jornada inicial del 20 de marzo, las autoridades sanitarias confirmaron que se intervendrán las zonas de influencia de los Caps del CiC (Nueva Ciudad) y el Caps de Ejercito del Norte. El despliegue comenzará por la mañana con la visita técnica a sesenta manzanas, mientras que por la tarde se procederá al retiro de elementos en desuso mediante el servicio de descacharrado municipal.

Desde la organización del programa subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la efectividad de las medidas. En este sentido, señalaron que la responsabilidad del vecino en el mantenimiento de la higiene domiciliaria resulta un factor determinante para eliminar potenciales criaderos. Pese a que actualmente San Pedro de Jujuy no registra casos de dengue ni de chikungunya, los organismos intervinientes destacaron que estas acciones anticipadas buscan reducir la población del vector y mantener el estado de alerta en la comunidad local.