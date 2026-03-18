Palpalá se prepara para el inicio del Torneo Provincial de Tenis de Mesa

Palpalá es nuevamente epicentro de una jornada deportiva de gran magnitud como será el "Torneo Provincial de Tenis de Mesa", uno de los certámenes más importantes del Noroeste Argentino. El certamen, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo en el Estadio Olímpico municipal, congregará a deportistas de toda la provincia de Jujuy y del norte del país, convocando a jugadores de las categorías cuarta, tercera, segunda y primera. Esta actividad es muestra del compromiso de la gestión municipal, con el impulso del deporte como pilar fundamental para el desarrollo social, la inclusión y la integración ciudadana en Palpalá.

El estadio Olímpico municipal se vestirá de gala para recibir a cientos de jugadores y aficionados en un torneo que promete ser un espectáculo deportivo de primer nivel. La competencia contará con la participación de deportistas de todas las edades, desde los 8 hasta más de 60 años, distribuidos en las categorías cuarta, tercera, segunda y primera, asegurando así un espacio para todos los niveles de habilidad y experiencia.

Lautaro Vilca, referente de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Palpalá, detalló la organización del evento y destacó la visión municipal: "Este torneo es una oportunidad fantástica para dar un nuevo impulso al tenis de mesa en nuestra ciudad. Queremos renovar el interés por este deporte, atraer a más niños y jóvenes, y fomentar un ambiente de sana competencia y convivencia", afirmó Vilca.

La iniciativa se enmarca en la política deportiva impulsada por el intendente Rivarola, que busca utilizar al deporte como un vector de desarrollo social y unificador. "Contamos con clases gratuitas en el SUM del barrio Constitución los lunes y viernes, de 16 a 18 horas, y el objetivo es claro: captar más público y descubrir nuevos talentos. Palpalá tiene una rica historia en el tenis de mesa, con representantes históricos, y nuestra meta es formar a las nuevas generaciones para que sigan llevando el nombre de nuestra ciudad en alto", añadió Vilca.

Las inscripciones para participar en el torneo permanecen abiertas hasta el mismo sábado al mediodía. Los interesados pueden contactarse directamente con Lautaro Vilca al número 3885384287 para obtener más información sobre los aranceles y formalizar su registro. La entrada al evento será libre y gratuita para todo el público que desee acercarse y disfrutar de esta jornada deportiva, promoviendo así la integración y la participación ciudadana a través del deporte.

Este torneo no solo representa una competencia, sino una clara manifestación del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad para fortalecer el tejido social, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina y el respeto mutuo, pilares esenciales para una sociedad más inclusiva y cohesionada.