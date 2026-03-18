Fue asaltado por “motochorros” y con el Facebook lo recuperó

Un joven que había sufrido el robo de su teléfono celular a manos de “motochorros” logró recuperar el dispositivo luego de verlo a la venta en la red social Facebook. De esta manera, pactó una supuesta compra del aparato con el hombre que horas antes se lo había robado en la capital jujeña, mediante lo cual la Policía lo detuvo en Alto Comedero.

El curioso hecho tuvo una primera parte cuando día pasados por la noche, en momentos que la víctima caminaba por la avenida Pueyrredón de la ciudad capital.

En ese contexto, alrededor de las 21 al desplazarse en el tramo comprendido entre la avenida El Éxodo y la calle Humahuaca fue sorprendido por la espalda por un sospechoso que le aplicó un fuerte golpe de puño en la cabeza. Tras esto, aprovechó la situación de vulnerabilidad del damnificado y le robó el teléfono celular para luego correr unos metros hasta donde lo esperaba un cómplice a bordo de una moto. Así fue cómo se subió al rodado y juntos se dieron a la fuga.

Al otro día, alrededor de las 10, la víctima ya en su domicilio estaba observando la plataforma Market Place de la red social Facebook. Allí buscó un teléfono de la misma marca y modelo que el sustraído tan solo horas antes.

Para su sorpresa, en cuestión de segundos el denunciante estaba viendo en la pantalla de su computadora el mismo aparato que el día anterior el “motochorro” le robó. Fue entonces que le escribió al usuario, a quien reconoció como el asaltante que lo golpeó, mostrándose interesado en comprarlo.

De esta manera, luego de dialogar con el vendedor acerca de las características del dispositivo, pactó un punto de encuentro para comprarlo. Luego, se acercó a una dependencia policial en donde narró la situación del robo y se dirigió al lugar elegido en el barrio Alto Comedero de la capital provincial.

Finalmente, cuando el sospechoso llegó con el teléfono celular para la supuesta venta del mismo, fue sorprendido por el personal policial de la Seccional 63° de las 18 Hectáreas que procedió a detenerlo para luego trasladarlo a la unidad.