Universidad Kennedy en Jujuy: más de 40 carreras con modalidad flexible y salida laboral

La Universidad Kennedy continúa ampliando su propuesta educativa en la provincia a través del Punto Kennedy Jujuy, un espacio que permite a estudiantes acceder a una amplia oferta académica con modalidad flexible y adaptada a las necesidades actuales.

El centro de atención funciona en barrio Bajo La Viña, en calle Celin Issa 296, donde los interesados pueden recibir asesoramiento sobre las diferentes carreras de grado y tecnicaturas disponibles.

Actualmente, la institución ofrece carreras de grado con una duración aproximada de cuatro años y tecnicaturas de dos años y medio, con propuestas que responden a las demandas laborales actuales tanto a nivel nacional como provincial.

Carreras con demanda en el mercado laboral

Entre las opciones académicas que ofrece la Universidad Kennedy se destacan carreras vinculadas a sectores con crecimiento en la región, como la minería, la logística y la economía digital.

En ese sentido, se pueden cursar:

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Licenciatura en Negocios Digitales y Globales

Tecnicatura en Operaciones Logísticas

Tecnicatura en Tecnología de la Información (con orientación en desarrollo web)

Estas propuestas se suman a carreras tradicionales como Abogacía, Contador Público, Psicopedagogía, Trabajo Social y Administración, entre otras.

Además, teniendo en cuenta el crecimiento del turismo en la provincia, la universidad también ofrece la Licenciatura en Administración Hotelera y su correspondiente tecnicatura.

Una modalidad pensada para quienes trabajan

Uno de los principales diferenciales de la propuesta académica es su modalidad flexible, que permite compatibilizar el estudio con el trabajo, la familia u otras actividades.

Los estudiantes acceden a los contenidos a través de una plataforma virtual, donde pueden consultar bibliografía, materiales de estudio y realizar evaluaciones sin necesidad de asistir físicamente a la sede.

Incluso, los exámenes parciales y finales pueden rendirse online, desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma permanece habilitada durante varios días para que cada alumno pueda elegir el momento más conveniente.

Una oportunidad para profesionalizarse

Desde la institución remarcaron que el objetivo es brindar oportunidades de formación a personas de distintas edades, tanto a jóvenes que recién egresan del secundario como a trabajadores que buscan profesionalizarse.

“Hoy el conocimiento y el título universitario son fundamentales para avanzar en el mundo laboral. Muchas personas tienen experiencia, pero necesitan el título para poder acceder a mejores oportunidades o ascensos”, señalaron desde la universidad.

Las carreras más elegidas

Según indicaron desde el Punto Kennedy Jujuy, Abogacía continúa siendo la carrera con mayor cantidad de inscriptos, seguida por Contador Público.

Sin embargo, en los últimos años también creció el interés por carreras vinculadas a la tecnología y los negocios digitales, que presentan cada vez más consultas por parte de los estudiantes.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones se encuentran abiertas para iniciar en el primer semestre del año, aunque la modalidad de cursado permite comenzar en distintos momentos debido a que algunas carreras tienen materias semestrales y otras bimestrales.

Todos los títulos otorgados por la Universidad Kennedy cuentan con validez nacional y resolución del Ministerio de Educación de la Nación, además de las acreditaciones correspondientes cuando la carrera lo requiere.

Cómo obtener más información

Quienes deseen conocer la oferta académica o iniciar el proceso de inscripción pueden acercarse a Celin Issa 296, barrio Bajo La Viña, o comunicarse por WhatsApp al 388 315 4312.

También pueden encontrar más información en redes sociales: puntokennedyjujuy_

Desde la institución invitaron a la comunidad a conocer las propuestas y destacaron que se trata de una universidad con trayectoria y prestigio a nivel nacional, que busca acercar la educación superior a todos los jujeños.