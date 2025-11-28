Viernes con alerta por altas temperaturas y por fuertes tormentas

Comenzamos una nueva jornada y ¡por fin es viernes! Al parecer, después de tres jornadas de calor insoportable, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio web Meteored, hoy llegarían las lluvias y el alivio a nuestra provincia.

Según el pronóstico hoy será una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana en San Salvador de Jujuy con una temperatura máxima que alcanzaría los 34 grados durante la tarde y a partir de las 14 llegarían las lluvias.

En la zona de los pericos en donde ayer el termómetro marco 39 grados y la térmica llego a los 42 grados, para hoy se espera una temperatura máxima de 36 grados con cielo parcialmente nublado.

En San Pedro la temperatura máxima llegaría a los 39 grados y si bien rige alerta por fuertes tormentas, según el sitio Meteored no habría precipitaciones en la jornada de hoy.

En Humahuaca la temperatura máxima será de 27 grados con 70% de probabilidades de lluvias que llegarían durante la tarde de hoy.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día con cielo parcialmente nublado y a la tarde llegarían las lluvias. La temperatura máxima para hoy llegaría a los 22 grados.

En Susques no rige alerta por tormentas pero si se esperan lluvias para la tarde de hoy. La temperatura máxima podría rondar 17 grados.

Alerta por altas temperaturas

Rige para los departamentos El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara en donde el efecto será leve a moderado en la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta por tormentas

Rige para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.