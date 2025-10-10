Por el Día de la Madre, convocatoria a comercios

El Centro Comercial Tacita de Plata, de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), invita a los comercios jujeños a participar de la promoción "Agasajá a Mamá", una acción de difusión gratuita pensada para acompañar al sector comercial en esta importante fecha.

Los negocios interesados podrán enviar sus promociones, descuentos o sorteos junto a su logo hasta el martes 14 de octubre al teléfono 3884120424, para que sus propuestas sean compartidas en las redes y canales de comunicación de la UEJ.

Esta convocatoria busca visibilizar las promociones locales, impulsar las ventas y generar un movimiento comercial positivo por el Día de la Madre.

La Unión Empresarios de Jujuy busca fortalecer la comunicación y el posicionamiento del comercio jujeño, acompañando a los emprendedores y comerciantes en cada fecha especial.