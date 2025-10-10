°
10 de Octubre,  Jujuy, Argentina
PRIMERA NACIONAL
boxeo
Natación
Multiespacio
Saber y hacer
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Día de la madre
Municipalidad de Palpalá
Día de la Salud Mental
Hombres y mujeres que hicieron historia
Ejesa

Mañana habrá interrupción programada en Maimará

El domingo será el turno del barrio Ciudad de Nieva en capital.

Viernes, 10 de octubre de 2025 01:26
OPERARIOS | EJECUTANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA.

La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Ejesa informa que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones del sistema.

Y es con este fin que será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios: sábado 11 de octubre en Maimará, en el barrio San Isidro y zonas aledañas, en el horario aproximado de 10 a 11.

Y entre calles Coronel Arias, Coronel Zelaya, A. Prado, Padre Lázaro y zonas aledañas en el horario de 11 a 12, aproximadamente.

Y el domingo 12 de octubre en San Salvador de Jujuy en el barrio Ciudad de Nieva, entre calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro y zonas aledañas, en el horario de 8.30 a 12.30, aproximadamente.

Instan a tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes. Por consultas las 24 horas a través del link: https://linktr.ee/ejesa

 

Temas de la nota

Temas de la nota

