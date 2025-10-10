Mañana habrá interrupción programada en Maimará

La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Ejesa informa que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones del sistema.
Y es con este fin que será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios: sábado 11 de octubre en Maimará, en el barrio San Isidro y zonas aledañas, en el horario aproximado de 10 a 11.
Y entre calles Coronel Arias, Coronel Zelaya, A. Prado, Padre Lázaro y zonas aledañas en el horario de 11 a 12, aproximadamente.
Y el domingo 12 de octubre en San Salvador de Jujuy en el barrio Ciudad de Nieva, entre calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro y zonas aledañas, en el horario de 8.30 a 12.30, aproximadamente.
Instan a tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes. Por consultas las 24 horas a través del link: https://linktr.ee/ejesa