boxeo
Natación
Multiespacio
Saber y hacer
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Día de la madre
Municipalidad de Palpalá
Día de la Salud Mental
Hombres y mujeres que hicieron historia
Ejesa
Día de la Madre

Por el Día de la Madre, convocatoria a comercios

Unión de Empresarios ejecutará una acción de difusión gratuita.

Viernes, 10 de octubre de 2025 00:36
COMERCIOS | INTERESADOS, MANDAR SUS PROMOCIONES HASTA EL MARTES 14.

El Centro Comercial Tacita de Plata, de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), invita a los comercios jujeños a participar de la promoción "Agasajá a Mamá", una acción de difusión gratuita pensada para acompañar al sector comercial en esta importante fecha.

Los negocios interesados podrán enviar sus promociones, descuentos o sorteos junto a su logo hasta el martes 14 de octubre al teléfono 3884120424, para que sus propuestas sean compartidas en las redes y canales de comunicación de la UEJ.

Esta convocatoria busca visibilizar las promociones locales, impulsar las ventas y generar un movimiento comercial positivo por el Día de la Madre.

La Unión Empresarios de Jujuy busca fortalecer la comunicación y el posicionamiento del comercio jujeño, acompañando a los emprendedores y comerciantes en cada fecha especial.

 

Temas de la nota

