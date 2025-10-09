Imputada dijo que “la droga se la robaron a su pareja”

El fiscal de Homicidios del partido bonaerense de La Matanza, Carlos Adrián Arribas dio detalles de la ampliación de la indagatoria que hizo Florencia Ibáñez. Se trata de la acusada y detenida a la que las cámaras de seguridad tomaron a bordo del Volkswagen Fox blanco de su tío, en el marco de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela que la tiene presa en el penal de Magdalena.

Arribas comentó que la acusada reconoció que el móvil de los femicidios de Lara, Brenda y Morena fue una "mejicaneada" de droga, que dio cifras estrambóticas (300, 400 kilos) y que ese cargamento pertenecía a su pareja, "Alex", que continúa prófugo.

El fiscal adelantó que la mujer pidió continuar con la indagatoria el próximo lunes y que ese mismo día también solicitó declarar otra vez Víctor Sotacuro Lázaro, el tío de Florencia y que el miércoles pasado, fue elevado en rango en la banda narco por Magalí Celeste González Guerrero, la inquilina de la casa donde ocurrieron los homicidios: lo colocó por encima incluso de "Pequeño J".

"Se mantuvo en algunos dichos, rectificó otros", comentó Arribas sobre Ibáñez y dijo que habló de "Alex", a quien ella había mencionado como su amante.

Identificado como Alex Roger Idone Castillo, permanece prófugo. Sobre él pesa una captura internacional de Interpol por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, por lo que no puede volver a ese país porque queda preso.

"Manifestó que a su pareja le robaron la droga y contó que estaban esperando afuera si les devolvían la droga o no", explicó el fiscal sobre la justificación de la detenida sobre qué hacía en Florencio Varela con "Alex" y Sotacuro, como reconoció inicialmente.

"Dijo que no sabía que iban a matar a las chicas, porque la llevaron hasta ahí, supuestamente, porque iban a hablar con una persona que les iba a entregar la droga", continuó el funcionario y explicó que Ibáñez pidió volver a declarar este lunes. Y que ese mismo día se le tomará la ampliación de la indagatoria a Sotacuro.

Según Arribas, Florencia Ibáñez estimó que la "mejicaneada" fue de "300 a 400 kilos" de droga, a dichos de la acusada.

Lo mismo contó el abogado de la detenida, Guillermo Endi, quien aclaró que solo parte del cargamento pertenecía a "Alex" y que, la noche del crimen, el prófugo había ido a buscar esa droga que le robaron.

"Florencia hoy rectificó parte de lo que había dicho la primera vez. Ella está en una situación: todavía sigue amando a "Alex", pero como él la metió en esta situación, también tiene bronca y miedo. Y por ese miedo que tenía, en su primera declaración omitió algunas cosas y mintió en otras", dijo el letrado a la salida de la sede judicial.

"Pero hoy hizo una declaración real, contó la verdad con todo lo que hizo antes y después del hecho. Aclaró un poco los movimientos que hicieron en el auto, donde comieron y demás. Le hice hacer un croquis, para que cuente bien donde estuvo", continuó.

Endi también reveló que la pareja de Sotacuro le pidió, cuatro días después de los asesinatos, ayuda para formatear el teléfono celular del remisero detenido.

Respecto de Sotacuro, a quien también representa legalmente, el abogado negó que tenga un lugar de poder en la organización narco, como lo había señalado Celeste González. Dijo que "'El Duro' es otra persona conocida en el barrio", más alto y robusto que su defendido. "Creo que se confundió Celeste, me queda duda si mintió o no".

“Era apretar a un tipo, no lastimar a las chicas”

Florencia Ibáñez le dijo al fiscal que entiende la causa que “Alex (por su amante) me cuenta, que después de todo, la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”.

Eso, según Florencia, fue previo al hallazgo de los cuerpos, cuando fueron a descartar el VW Fox en Quilmes juntos. “Le dije que me contara qué es lo que estaba pasando, él me dijo que había comprado droga y que dos días antes del hecho se habían robado la mercadería: casi 400 kilos de droga”.

Al ser consultada por su situación procesal, Ibáñez expresó: “Me quieren implicar en algo que yo no hice”, y atribuyó su presencia en el vehículo Fox el día del hecho a una decisión de “Alex”. Negó haber estado en la casa del crimen y manifestó que cuando pasaron por allí, lo recuerda porque “Alex pasó muy despacito”.