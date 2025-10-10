Más de 65 familias serán beneficiadas con gas natural

El barrio Ciudadela de la ciudad de Palpalá se prepara para un cambio significativo en infraestructura con el inicio de obra de la ampliación de la red de gas natural.

El proyecto, que lleva adelante la Municipalidad de Palpalá bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, abarca aproximadamente 1.500 metros lineales y beneficiará a más de 65 familias que lo consideran fundamental para mejorar su calidad de vida y optimizar su economía familiar.

Luego de previas reuniones organizativas entre los vecinos, el municipio facilita la puesta en marcha de este tipo de proyectos a través del Departamento Gas del Instituto Municipal de Desarrollo (IMD), promoviendo así, el progreso para el barrio.

En una recorrida por la obra, el intendente Rivarola expresó su satisfacción por el avance del proyecto: "Estamos contentos porque se están dando soluciones a los vecinos. Esta obra era un pedido de hace más de un año y hoy se está concretando", afirmó. Además, destacó que la obra viene postergada desde gestiones anteriores, lo que evidencia el retraso que tenía este proyecto".

La llegada del gas natural al barrio Ciudadela representará un alivio económico para las familias, especialmente en un contexto de dificultades económicas a nivel nacional. "Sabemos la diferencia que hay entre el gas natural y el gas envasado, hay una diferencia abismal", señaló Rivarola, resaltando el impacto positivo que tendrá esta obra en la economía de los vecinos.

En la oportunidad el intendente Rivarola también hizo entrega de un taladro percutor y martillo neumático industrial para el equipo de trabajo del IMD.

Pablo González, presidente del centro vecinal del barrio Ciudadela, expresó su profundo agradecimiento y satisfacción por el comienzo de los trabajos. "Es una obra que estábamos esperando, y que está cancelada por que la mayoría de los vecinos ya terminó de pagarla", señaló González, subrayando el esfuerzo colectivo que hizo posible este logro.

Asimismo, destacó que la gestión del intendente Rivarola fue clave para que este proyecto se materialice. "Estamos muy agradecidos con la gestión del intendente Rivarola, porque se está cumpliendo un anhelo muy esperado por todos los vecinos", afirmó González, resaltando el compromiso de la municipalidad en atender las necesidades de la comunidad y mejorar la infraestructura de los barrios.