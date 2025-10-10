Servicios municipales en la capital jujeña

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a toda la comunidad cómo funcionarán hoy los servicios con motivo del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De esta manera la Dirección General de Higiene Urbana, de la Secretaría de Servicios Públicos estableció que la recolección de Residuos Domiciliaria y Servicios Especiales será normal, mientras que la limpieza/barrido, servicio reducido.

En tanto, la empresa Limsa SA dispuso para hoy el siguiente cronograma de actividades:

Durante el turno mañana la recolección de residuos domiciliaria, recolección comercial, recolección de patógenos y barrido zona microcentro y terminal, será normal.

Y el barrido manual y recolección de malezas/escombros, sin servicio.

En el turno tarde la recolección comercial será normal y el barrido manual y mecánico, sin servicio.

Y en turno noche la recolección de residuos domiciliaria, contenedores municipales y barrido mecánico, normal.

Por su parte, la Dirección de Mercados, informó que atenderán medio día, a excepción del Mercado 6 de Agosto que abrirá sus puertas habitualmente.

Y la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que los servicios se prestarán de la siguiente manera: transporte alterativo con tarifa 2 y transporte urbano, con servicio con unidades reducida. Ascensores Urbanos 1 y 2 funcionarán en el horario de 8 a 20. Y estacionamiento tarifado, sin servicio.