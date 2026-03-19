“Esta bendición nos da la fuerza para continuar”

La ciudad comienza a latir al ritmo de una de sus tradiciones más profundas y convocantes: las fiestas patronales en honor a San José. Con una fuerte impronta religiosa y comunitaria, el evento reúne cada año a miles de fieles que llegan para renovar su fe, compartir en comunidad y pedir bendiciones para el ciclo que inicia.

En este contexto, el intendente Rolando Ficoseco destacó la importancia de la celebración y extendió una invitación abierta a toda la comunidad de la provincia, "nos recibimos a todos, es una fiesta de alegría, de mucha fe, de mucha devoción. Es una celebración eminentemente religiosa donde el municipio acompaña a las autoridades de la parroquia San José".

Tradición que marca el inicio del año

Para la comunidad periqueña, esta festividad no es solo una fecha en el calendario, sino un verdadero punto de partida. Así lo explicó el intendente, quien aseguró que las celebraciones patronales representan el inicio simbólico de un nuevo ciclo.

"Para nosotros es el comienzo del año", afirmó Ficoseco, en referencia a la multitudinaria procesión que recorre las calles de la ciudad y culmina con la misa central celebrada por el obispo al pie del monumento de San José, ubicado en el acceso principal.

Este momento, cargado de emoción y espiritualidad, es uno de los más esperados por los devotos, quienes participan con profunda fe en busca de renovación interior y esperanza.

Fe, trabajo y esperanza

Durante su mensaje, el intendente también puso en valor el significado espiritual que adquiere la bendición en este contexto. Según explicó, no se trata solo de una manifestación religiosa, sino de un impulso que atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana, "esa bendición nos da la fuerza para continuar un año que inicia con mucho trabajo".

En ese sentido, mencionó especialmente a la producción, la industria y el comercio como pilares del desarrollo local, pero también a instituciones fundamentales como la policía, el hospital y cada uno de los vecinos que, con esfuerzo diario, sostienen el crecimiento de la ciudad.

"El pedido es para todos, para que a cada uno le vaya bien, para que se puedan concretar los sueños que se proyectan con esperanza en este nuevo año", agregó.

Finalmente, Ficoseco reiteró la convocatoria a participar de esta celebración que combina fe, identidad y encuentro comunitario. Destacó el carácter inclusivo de la festividad y la importancia de compartir este momento con visitantes de distintas localidades.

"San José es nuestro santo patrono, representa a la Sagrada Familia y es muy milagroso. Invitamos a todos a compartir esta gran fiesta de fe y alegría", concluyó.

De esta manera, Perico se prepara para vivir jornadas cargadas de emoción, tradición y espiritualidad, reafirmando una identidad profundamente arraigada en la fe y en el compromiso colectivo de su gente.