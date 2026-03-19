Un poco de historia de la Parroquia San José de Perico

Todo inició por la cesión de un terreno por parte del doctor Plinio Zabala para que se construyera la Iglesia de Estación Perico. El día 12 de noviembre 1928 se celebró ante el escribano público Miguel Zenarruza, la cesión de un terreno en Estación Perico para que se edifique la iglesia de dicho pueblo, por parte del doctor Plinio Zabala en representación de sus hermanos y monseñor José de la Iglesia, vicario foráneo de Jujuy en representación de monseñor Julio Campero, obispo de la provincia de Salta.

La Parroquia San José está ubicada sobre calle Alberdi, frente a la Plaza Central de la ciudad tabacalera.

El terreno

La fracción de terreno corresponde a la manzana 17 y las dimensiones son de 25 metros de frente sobre la plaza del pueblo y cincuenta de fondo.

El 22 de abril de 1932, se realizó la colocación de la Piedra fundamental de la Iglesia de Estación Perico. Dedicada al glorioso patriarca San José.

El 16 de mayo de 1951, monseñor Enrique Muhn revisó la solicitud del intendente municipal del distrito Estación Perico, del departamento de El Carmen, Canyo Asmuzi y de la comisión pro-templo San José y dispuso que se diera inicio al expendiente canónico, requiriendo de los peticionantes y del señor vicario ecónomo de la parroquia de El Carmen, Francisco Datilo, conjuntamente con el señor vicario cooperador provisorio, Pedro Tessari.