San José, presente en el inicio del año jubilar franciscano

En el marco del año Jubilar Franciscano 2026, la Iglesia celebra un tiempo especial de gracia al conmemorarse los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, ocurrida el 3 de octubre de 1226.

Este acontecimiento histórico y espiritual convoca a toda la familia franciscana a profundizar su fe, renovar el compromiso cristiano y revalorizar el mensaje de sencillez, fraternidad y servicio que legó el santo de Asís.

El año Jubilar fue inaugurado el pasado 10 de enero en la ciudad de Asís por el Papa León XIV, y en la Diócesis de Jujuy tuvo su apertura solemne el domingo 15, durante la misa presidida por el obispo Daniel Fernández. Desde entonces, distintas comunidades se suman a esta vivencia espiritual con celebraciones, peregrinaciones y actividades pastorales.

El año jubilar franciscano es un tiempo extraordinario dentro de la iglesia que invita a los fieles a la reconciliación y la vivencia más profunda del evangelio.

En este contexto, San José, santo patrono de Perico, también se hace presente como figura central de fe y devoción popular. Su festividad se integra a este tiempo jubilar, fortaleciendo el encuentro de la comunidad en torno a la oración, la tradición y la esperanza.