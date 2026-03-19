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San José Patrono

San José, presente en el inicio del año jubilar franciscano

Este acontecimiento invita a toda la familia a profundizar su fe.

Jueves, 19 de marzo de 2026 00:47
SAN FRANCISCO DE ASÍS | EN LA BASÍLICA DE LAVALLE Y BELGRANO.

En el marco del año Jubilar Franciscano 2026, la Iglesia celebra un tiempo especial de gracia al conmemorarse los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, ocurrida el 3 de octubre de 1226.

Este acontecimiento histórico y espiritual convoca a toda la familia franciscana a profundizar su fe, renovar el compromiso cristiano y revalorizar el mensaje de sencillez, fraternidad y servicio que legó el santo de Asís.

El año Jubilar fue inaugurado el pasado 10 de enero en la ciudad de Asís por el Papa León XIV, y en la Diócesis de Jujuy tuvo su apertura solemne el domingo 15, durante la misa presidida por el obispo Daniel Fernández. Desde entonces, distintas comunidades se suman a esta vivencia espiritual con celebraciones, peregrinaciones y actividades pastorales.

El año jubilar franciscano es un tiempo extraordinario dentro de la iglesia que invita a los fieles a la reconciliación y la vivencia más profunda del evangelio.

En este contexto, San José, santo patrono de Perico, también se hace presente como figura central de fe y devoción popular. Su festividad se integra a este tiempo jubilar, fortaleciendo el encuentro de la comunidad en torno a la oración, la tradición y la esperanza.

 

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