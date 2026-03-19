Rubén Rivarola saludó al pueblo de Perico en esta fecha

En el marco de las celebraciones patronales en honor a San José, el dirigente político Rubén Rivarola hizo llegar un cálido saludo a todos los vecinos de Ciudad Perico, destacando el profundo significado de esta fecha para la comunidad.

"Quiero acompañar con un fuerte abrazo a cada familia periqueña en este día tan especial, donde la fe y las tradiciones nos unen", expresó.

Rivarola resaltó el crecimiento sostenido que ha tenido la ciudad a lo largo de los años, convirtiéndose en un punto clave para el desarrollo productivo de la provincia. "Perico es un ejemplo de trabajo, esfuerzo y progreso. Su gente ha sabido construir una ciudad en constante crecimiento, con una identidad muy marcada", señaló.

En ese sentido, destacó el valor simbólico de San José como guía espiritual y modelo de vida. "San José representa el trabajo, el sacrificio y la dedicación silenciosa. Valores que vemos reflejados todos los días en los hombres y mujeres de esta querida ciudad", afirmó.

Finalmente, el dirigente renovó su compromiso de seguir acompañando el desarrollo de Perico, apostando al crecimiento, la producción y el bienestar de su gente.

"Que este día nos encuentre unidos, con esperanza y mirando hacia el futuro con la misma fuerza que nos enseñó San José", concluyó el diputado provincial.