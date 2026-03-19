Perico es una ciudad pujante de trabajo

En el marco de las fiestas patronales en honor a San José, el concejal Walter Cardozo destacó el profundo significado que esta celebración tiene para los vecinos de Ciudad Perico. "Es una fecha muy cara a los sentimientos de los periqueños. La comunidad siempre ha apostado al crecimiento y al desarrollo de nuestra ciudad, y ese camino ha sido acompañado por la fe en Dios y en nuestro santo patrono San José", expresó.

El edil remarcó que Perico se ha consolidado como una ciudad en constante crecimiento, impulsada principalmente por su perfil productivo. "Es una ciudad pujante, que año a año crece. Hoy es un polo de desarrollo económico, productivo y comercial en la región", afirmó.

En ese sentido, subrayó el rol clave de los productores locales, especialmente del sector tabacalero y agrícola, así como también el aporte de pequeños productores. "Hay que destacar el trabajo de los minifundistas, muchos de ellos vinculados a la finca El Pongo, que generan autoempleo, producen alimentos y sostienen a sus familias. Son parte fundamental de la economía local", indicó.

Asimismo, mencionó la importancia de los espacios de comercialización, como el mercado mayorista, que fortalecen la actividad económica de la zona y su área de influencia. Respecto a los desafíos, Cardozo fue claro: "Debemos seguir apostando a la inversión privada para generar empleo, y fortalecer la producción, porque es la que más trabajo genera".

Desde el Concejo Deliberante, aseguró que se trabaja en iniciativas que impulsen el desarrollo industrial. "Tenemos herramientas importantes como la zona franca y el parque industrial. Es clave avanzar con ordenanzas que promuevan la industrialización y potencien estos espacios", explicó.

Por último, señaló que "uno de los temas más urgentes son las inundaciones. Necesitamos avanzar con obras de desagües pluviales. También es fundamental mejorar la seguridad y seguir fortaleciendo los espacios productivos para generar más oportunidades", concluyó.