"Nunca fue mi intención generar disturbios"

El futbolista involucrado en el incidente que obligó a suspender un vuelo rompió el silencio y pidió disculpas a todos los afectados. “Estoy arrepentido y a disposición de la justicia”, manifestó.

A través de sus redes sociales el defensor de Gimnasia de Jujuy hizo su descargo con tono arrepentido se puso a disposición de la Justicia.

"Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la Policía Aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada", expresó Endrizzi, visiblemente afectado por la repercusión del hecho.

En su descargo, el hombre negó haber tenido malas intenciones. "Nunca mi intención fue provocar disturbios, ni provocar miedo, ni asustar a nadie", aseguró, al tiempo que remarcó su voluntad de colaborar con la investigación: "Quiero ser respetuoso con la Justicia, estoy a disposición".

Por otra parte, Endrizzi aprovechó para agradecer el respaldo recibido en medio de la tormenta. "Agradecer al club, que estuvo desde el minuto uno conmigo y con mi familia", dijo, y también destacó el acompañamiento de la gente y los mensajes de aliento de los hinchas.

Tras conocerse la imputación, el jugador salió a pedir disculpas e intentar calmar los ánimos luego de las horas de tensión que se vivieron en la terminal aérea.