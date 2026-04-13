Modifican el horario de atención en el Paso de Jama por mal tiempo

Autoridades informaron que este martes 14 de abril se modificará el horario de atención en el Complejo Fronterizo Jama debido a una alerta preventiva temprana por condiciones meteorológicas adversas en la cordillera.

Según detallaron, la atención se realizará en el siguiente horario:

Chile: 08:00 a 20:00

Argentina: 09:00 a 21:00

Además, indicaron que el próximo parte sobre la operatividad de los complejos fronterizos será emitido durante la mañana del martes.

Desde el organismo recomendaron a quienes deban viajar por el paso internacional planificar con anticipación y tener en cuenta el estado de ruta y las condiciones climáticas vigente