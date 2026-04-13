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Paso Fronterizo

Modifican el horario de atención en el Paso de Jama por mal tiempo

La medida rige para mañana debido a un evento climático en la zona cordillerana.

Lunes, 13 de abril de 2026 22:00

Autoridades informaron que este martes 14 de abril se modificará el horario de atención en el Complejo Fronterizo Jama debido a una alerta preventiva temprana por condiciones meteorológicas adversas en la cordillera.

Según detallaron, la atención se realizará en el siguiente horario:

Chile: 08:00 a 20:00 
Argentina: 09:00 a 21:00 

Además, indicaron que el próximo parte sobre la operatividad de los complejos fronterizos será emitido durante la mañana del martes.

Desde el organismo recomendaron a quienes deban viajar por el paso internacional planificar con anticipación y tener en cuenta el estado de ruta y las condiciones climáticas vigente

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